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Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 6.0

Доступен выпуск приложения Calibre 6.0, автоматизирующего основные операции по поддержанию коллекции электронных книг. Calibre предлагает интерфейсы для навигации по библиотеке, чтения книг, преобразованию форматов, синхронизации с портативными устройствами на которых осуществляется чтение, просмотра новостей о появлении новинок на популярных web-ресурсах. В состав также входит реализация сервера для организации доступа к домашней коллекции из любой точки Сети.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка полнотекстового поиска, позволяющая опционально проиндексировать все книги в коллекции для последующего поиска по произвольным фразам, встречающимся в текстах.
    Релиз системы управления коллекцией электронных книг Calibre 6.0
  • Добавлена поддержка архитектуры ARM, в том числе компьютеров Apple на базе ARM-чипов Apple Silicon.
  • Добавлена кнопка «Read aloud», предназначенная для чтения текста вслух с использованием синтезатора речи (используются системные TTS-движки).
  • Предоставлена возможность прикрепления к программе URL calibre:// для создания ссылок, приводящих к открытию книг в Calibre.
  • Осуществлён переход на Qt 6, что привело к несовместимости с плагинами, не перенесёнными на Qt 6.
  • Прекращена поддержка 32-разрядных CPU.
  • Прекращена поддержка Windows 8.

Источник: opennet.ru

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