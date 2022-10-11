После почти трёх лет с момента прошлого значительного выпуска компания Oracle опубликовала релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0. Готовые установочные пакеты доступны для Linux (Ubuntu, Fedora, openSUSE, Debian, SLES, RHEL в сборках для архитектуры AMD64), Solaris, macOS и Windows.

Основные изменения:

Добавлена поддержка полного шифрования виртуальных машин. Шифрование в том числе применяется для сохраняемых срезов состояния и логов конфигурации.

Реализована возможность добавления в Virtual Machine Manager виртуальных машин, размещённых в облачных окружениях. Управления подобным виртуальными машинами осуществляется по аналогии с виртуальными машинами, размещёнными на локальной системе.

В графический интерфейс встроена утилита для мониторинга за ресурсами запущенных гостевых систем, реализованная в стиле программы top. Утилита позволяет отслеживать нагрузку на CPU, потребление памяти, интенсивность ввода/вывода и т.п.

Переделан мастер создания новых виртуальных машин, в котором появилась поддержка автоматизированной установки операционной системы в виртуальной машине.

Добавлен новый виджет для навигации и поиска по руководству пользователя VirtualBox.

Добавлен новый центр уведомлений, в котором унифицированы отчёты, связанные с выводом информации о прогрессе выполнения операций и сообщения об ошибках.

В графическом интерфейсе для всех платформ улучшена поддержка тем оформления. Для Linux и macOS задействованы предоставляемые платформами движки тем оформления, а для Windows реализован специальный движок.

Обновлены пиктограммы.

Графический интерфейс переведён на свежие версии Qt.

В графическом интерфейсе улучшен вывод списков виртуальных машин, добавлена возможность выбора сразу нескольких VM, добавлена опция для отключения хранителя экрана на стороне хоста, переработаны общие настройки и маcтера, улучшена работа с мышью в многомониторных конфигурациях на платформе X11, переработан код определения носителей, настройки NAT вынесены в утилиту Network Manager.

Функциональность для записи звука переведена на использование по умолчанию формата Vorbis для звуковых контейнеров WebM вместо ранее применявшегося формата Opus.

Добавлен новый тип хостовых звуковых драйверов «default», делающий возможным перемещения виртуальных машин между разными платформами без явной замены звукового драйвера. При выборе в настройках драйвера «default» фактический звуковой драйвер автоматически выбирается в зависимости от используемой операционной системы.

В пакете Guest Control реализована начальная поддержка автоматического обновления дополнений для гостевых систем на базе Linux, а также возможность ожидания перезагрузки виртуальной машины при обновлении дополнений для гостевых систем через утилиту VBoxManage.

В утилиту VBoxManage добавлена новая команда «waitrunlevel», позволяющая дождаться активации определённого уровня запуска (run level) в гостевой системе.

В компонентах для хост-окружений на базе Windows появилась экспериментальная поддержка автозапуска виртуальных машин, позволяющая запускать VM независимо от входа пользователя в систему.

В компонентах для хост-окружений на базе macOS удалены все специфичные расширения для ядра, а для выполнения виртуальных машин задействованы предоставляемые платформой гипервизор и фреймворк vmnet. Добавлена предварительная поддержка компьютеров Apple с ARM-чипами Apple Silicon.

В компонентах для гостевых систем с Linux переработаны средства для изменения размера экрана и реализована базовая интеграция с некоторыми пользовательскими окружениями.

Предоставлен 3D-драйвер, использующий DirectX 11 в Windows и DXVK в других ОС.

Добавлены драйверы для виртуальных устройств IOMMU (разные варианты для Intel и AMD).

Реализованы виртуальные устройства TPM 1.2 и 2.0 (Trusted Platform Module).

В базовый набор открытых драйверов добавлены драйверы для USB-контроллеров EHCI и XHCI.

В реализацию UEFI добавлена поддержка загрузки в режиме Secure Boot.

Добавлена экспериментальная возможность отладки гостевых систем при помощи отладчиков GDB и KD/WinDbg.

В компонентах для интеграции с OCI (Oracle Cloud Infrastructure) реализована возможность настройки облачных сетей через интерфейс Network Manager так же как осуществляется настройка хостовых сетей и NAT. Добавлена возможность подключения локальных VM к облачной сети.

Источник: opennet.ru