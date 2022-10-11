После почти трёх лет с момента прошлого значительного выпуска компания Oracle опубликовала релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0. Готовые установочные пакеты доступны для Linux (Ubuntu, Fedora, openSUSE, Debian, SLES, RHEL в сборках для архитектуры AMD64), Solaris, macOS и Windows.
Основные изменения:
- Добавлена поддержка полного шифрования виртуальных машин. Шифрование в том числе применяется для сохраняемых срезов состояния и логов конфигурации.
- Реализована возможность добавления в Virtual Machine Manager виртуальных машин, размещённых в облачных окружениях. Управления подобным виртуальными машинами осуществляется по аналогии с виртуальными машинами, размещёнными на локальной системе.
- В графический интерфейс встроена утилита для мониторинга за ресурсами запущенных гостевых систем, реализованная в стиле программы top. Утилита позволяет отслеживать нагрузку на CPU, потребление памяти, интенсивность ввода/вывода и т.п.
- Переделан мастер создания новых виртуальных машин, в котором появилась поддержка автоматизированной установки операционной системы в виртуальной машине.
- Добавлен новый виджет для навигации и поиска по руководству пользователя VirtualBox.
- Добавлен новый центр уведомлений, в котором унифицированы отчёты, связанные с выводом информации о прогрессе выполнения операций и сообщения об ошибках.
- В графическом интерфейсе для всех платформ улучшена поддержка тем оформления. Для Linux и macOS задействованы предоставляемые платформами движки тем оформления, а для Windows реализован специальный движок.
- Обновлены пиктограммы.
- Графический интерфейс переведён на свежие версии Qt.
- В графическом интерфейсе улучшен вывод списков виртуальных машин, добавлена возможность выбора сразу нескольких VM, добавлена опция для отключения хранителя экрана на стороне хоста, переработаны общие настройки и маcтера, улучшена работа с мышью в многомониторных конфигурациях на платформе X11, переработан код определения носителей, настройки NAT вынесены в утилиту Network Manager.
- Функциональность для записи звука переведена на использование по умолчанию формата Vorbis для звуковых контейнеров WebM вместо ранее применявшегося формата Opus.
- Добавлен новый тип хостовых звуковых драйверов «default», делающий возможным перемещения виртуальных машин между разными платформами без явной замены звукового драйвера. При выборе в настройках драйвера «default» фактический звуковой драйвер автоматически выбирается в зависимости от используемой операционной системы.
- В пакете Guest Control реализована начальная поддержка автоматического обновления дополнений для гостевых систем на базе Linux, а также возможность ожидания перезагрузки виртуальной машины при обновлении дополнений для гостевых систем через утилиту VBoxManage.
- В утилиту VBoxManage добавлена новая команда «waitrunlevel», позволяющая дождаться активации определённого уровня запуска (run level) в гостевой системе.
- В компонентах для хост-окружений на базе Windows появилась экспериментальная поддержка автозапуска виртуальных машин, позволяющая запускать VM независимо от входа пользователя в систему.
- В компонентах для хост-окружений на базе macOS удалены все специфичные расширения для ядра, а для выполнения виртуальных машин задействованы предоставляемые платформой гипервизор и фреймворк vmnet. Добавлена предварительная поддержка компьютеров Apple с ARM-чипами Apple Silicon.
- В компонентах для гостевых систем с Linux переработаны средства для изменения размера экрана и реализована базовая интеграция с некоторыми пользовательскими окружениями.
- Предоставлен 3D-драйвер, использующий DirectX 11 в Windows и DXVK в других ОС.
- Добавлены драйверы для виртуальных устройств IOMMU (разные варианты для Intel и AMD).
- Реализованы виртуальные устройства TPM 1.2 и 2.0 (Trusted Platform Module).
- В базовый набор открытых драйверов добавлены драйверы для USB-контроллеров EHCI и XHCI.
- В реализацию UEFI добавлена поддержка загрузки в режиме Secure Boot.
- Добавлена экспериментальная возможность отладки гостевых систем при помощи отладчиков GDB и KD/WinDbg.
- В компонентах для интеграции с OCI (Oracle Cloud Infrastructure) реализована возможность настройки облачных сетей через интерфейс Network Manager так же как осуществляется настройка хостовых сетей и NAT. Добавлена возможность подключения локальных VM к облачной сети.
Источник: opennet.ru