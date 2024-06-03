Релиз среды рабочего стола MATE 1.28 с экспериментальной поддержкой Wayland

После почти трёх лет разработки официально объявлен релиз среды рабочего стола MATE 1.28, продолжающей развитие кодовой базы GNOME 2.32 с сохранением классической концепции формирования рабочего стола. Анонс релиза датирован февралём, но объявление на сайте проекта появилось всего несколько часов назад, а до этого новая ветка упоминалась только в виде тегов в Git-репозитории проекта, без явного объявления о релизе и без публикации общего перечня изменений. Пакеты с MATE 1.28 уже доступны в репозиториях таких дистрибутивов, как Fedora 40, Gentoo, Mageia, Manjaro, openSUSE Tumbleweed, Arch Linux, ALT Linux, Artix, OpenIndiana, GhostBSD, Parabola, Solus и Void Linux.
Наиболее важные изменения:
- При подготовке новой ветки основное внимание было сосредоточено на обеспечении поддержки работы с использованием протокола Wayland. Добавлен экспериментальный сеанс на базе Wayland, использующий композитный сервер Wayfire. Большинство апплетов, размещаемых в панели, включая апплет управления громкостью, апплет индикации заряда аккумулятора и сетевой апплет, адаптированы для работы с Wayland (исключение составили только апплеты AccessX и Geyes, завязанные на X11). Обеспечена работа с Wayland конфигуратора (Центр управления), мультимедийных приложений, системы вывода уведомлений, системы управления энергопотреблением, эмулятора терминала.
- В панели задач реализована возможность отображения списка активных окон при использовании Wayland, а также обеспечена корректная индикация состояния корзины.
- В файловом менеджере Caja добавлена поддержка управления пиктограммами на рабочем столе, отрисовки фоновых изображений и изменения обоев рабочего стола при использовании сеанса на основе Wayland. Добавлен плагин audio-video-properties для показа свойств мультимедийных файлов.
- На использование сборочной системы Meson переведены просмотрщик изображений Eye of MATE, конфигуратор mate-control-center, программа для работы с архивами Engrampa, mate-terminal, mate-desktop, mate-menu, mate-polkit, mate-power-manager, mate-system-monitor и мультимедийные утилиты.
- В оконный менеджер Marco добавлена настройка «alt-tab-raise-windows», при установке которой при циклическом переборе эскизов окон в интерфейсе, показываемом при нажатии на Alt+tab, выбранные окна будут приподняты относительно других окон для упрощения их идентификации.
- Просмотрщик документов Atril переведён на использование библиотеки libarchiv для обработки форматов с комиксами. Заявлена поддержка формата EPUB. Браузерный движок обновлён до WebKitGTK 4.2.1. Актуализирована кодовая база, которая избавлена от использования устаревших методов.
- В программе для работы с архивами Engrampa для работы с форматом CPIO задействована утилита unar вместо утилиты cpio. Добавлена поддержка утилиты unrar-free. Проведена работа по повышению производительности и улучшению совместимости с различными архиваторами.
- Для текстового редактора Pluma добавлен плагин Quickhighlight, обеспечивающий подсветку мест в документе, где встречается выделенный фрагмент текста.
- В эмуляторе терминала MATE Terminal обеспечен корректный перенос файлов из файлового менеджера в окно терминала (вставляется путь к файлу). Добавлена поддержка escape-последовательности OSC 8 для вставки гиперссылок. Улучшена работа со вкладками — добавлена поддержка двойного щелчка мышью на вкладке для смены её имени.
- В mate-indicator-applet, универсальный апплет для показа индикаторов в панели (Ayatana AppIndicator), добавлена поддержка средней кнопки мыши.
- Фоновый процесс для управления настройками (mate-settings-daemon) переведён с dbus-glib на GDBus.
- В системном мониторе (mate-system-monitor) улучшен интерфейс и по умолчанию включена поддержка systemd.
- Внесены изменения для повышения стабильности и эффективности работы просмотрщика изображений eom (Eye of MATE).
- Устранены утечки памяти и внесены косметические изменения в конфигуратор.
- Улучшен интерфейс редактора меню Mozo.
- Проведена чистка кодовой базы от устаревших библиотек и реализована совместимость с актуальными выпусками GTK.
Источник: opennet.ru