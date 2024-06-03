Релиз среды рабочего стола MATE 1.28 с экспериментальной поддержкой Wayland

После почти трёх лет разработки официально объявлен релиз среды рабочего стола MATE 1.28, продолжающей развитие кодовой базы GNOME 2.32 с сохранением классической концепции формирования рабочего стола. Анонс релиза датирован февралём, но объявление на сайте проекта появилось всего несколько часов назад, а до этого новая ветка упоминалась только в виде тегов в Git-репозитории проекта, без явного объявления о релизе и без публикации общего перечня изменений. Пакеты с MATE 1.28 уже доступны в репозиториях таких дистрибутивов, как Fedora 40, Gentoo, Mageia, Manjaro, openSUSE Tumbleweed, Arch Linux, ALT Linux, Artix, OpenIndiana, GhostBSD, Parabola, Solus и Void Linux.

Наиболее важные изменения: