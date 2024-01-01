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Релиз свободного инструментария для построения графиков Gnuplot 6.0

Представлен релиз Gnuplot 6.0, свободного инструментария для построения двумерных и трехмерных научных графиков, поддерживающего широкий спектр форматов вывода и возможность использования скриптов для формирования входящих данных. Это первый значительный релиз с момента публикации ветки 5.0 в 2015 году.

Среди основных изменений:

  • Добавлена поддержка функциональных блоков и ограниченных (scoped) переменных.
  • Добавлены новые специализированные и комплексные функции.
  • Предложены новые виды графиков: 2D с поверхностями, 2D с секторами, 2D с линиями и 3D c контурной заливкой.
    Релиз свободного инструментария для построения графиков Gnuplot 6.0Релиз свободного инструментария для построения графиков Gnuplot 6.0
  • Добавлены новые виды обводки, масок и вариантов сглаживания.
    Релиз свободного инструментария для построения графиков Gnuplot 6.0Релиз свободного инструментария для построения графиков Gnuplot 6.0
  • Добавлена поддержка именованных палитр.
    Релиз свободного инструментария для построения графиков Gnuplot 6.0Релиз свободного инструментария для построения графиков Gnuplot 6.0
  • Добавлены новые встроенные функции и операции с массивами.
  • Расширена поддержка форматов данных.
  • Реализована поддержка синтаксиса «if {…} else if {…} else {…} «.
  • Добавлена поддержка точек отслеживания (Watchpoint).
  • Добавлены новые типы терминалов (генераторов вывода): kittygd, kittycairo, block и webp.

Релиз свободного инструментария для построения графиков Gnuplot 6.0Релиз свободного инструментария для построения графиков Gnuplot 6.0
Релиз свободного инструментария для построения графиков Gnuplot 6.0Релиз свободного инструментария для построения графиков Gnuplot 6.0


Источник: opennet.ru

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