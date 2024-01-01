Релиз свободного инструментария для построения графиков Gnuplot 6.0

Представлен релиз Gnuplot 6.0, свободного инструментария для построения двумерных и трехмерных научных графиков, поддерживающего широкий спектр форматов вывода и возможность использования скриптов для формирования входящих данных. Это первый значительный релиз с момента публикации ветки 5.0 в 2015 году.

Среди основных изменений: