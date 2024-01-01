Релиз свободного инструментария для построения графиков Gnuplot 6.0

Представлен релиз Gnuplot 6.0, свободного инструментария для построения двумерных и трехмерных научных графиков, поддерживающего широкий спектр форматов вывода и возможность использования скриптов для формирования входящих данных. Это первый значительный релиз с момента публикации ветки 5.0 в 2015 году.
Среди основных изменений:
- Добавлена поддержка функциональных блоков и ограниченных (scoped) переменных.
- Добавлены новые специализированные и комплексные функции.
- Предложены новые виды графиков: 2D с поверхностями, 2D с секторами, 2D с линиями и 3D c контурной заливкой.
- Добавлены новые виды обводки, масок и вариантов сглаживания.
- Добавлена поддержка именованных палитр.
- Добавлены новые встроенные функции и операции с массивами.
- Расширена поддержка форматов данных.
- Реализована поддержка синтаксиса «if {…} else if {…} else {…} «.
- Добавлена поддержка точек отслеживания (Watchpoint).
- Добавлены новые типы терминалов (генераторов вывода): kittygd, kittycairo, block и webp.
Источник: opennet.ru