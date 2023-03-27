Релиз свободной системы финансового учета GnuCash 5.0

Состоялся релиз свободной системы индивидуального финансового учета GnuCash 5.0, предоставляющей инструменты для отслеживания доходов и расходов, ведения банковских счетов, управления информацией об акциях, вкладах и инвестициях, планирования кредитов. При помощи GnuCash также возможно ведение бухгалтерского учёта для малых предприятий и сведение баланса (дебет/кредит). Поддерживается импорт данных в форматах QIF/OFX/HBCI и наглядное представление информации на графиках. Код проекта поставляется под лицензией GPLv2+. Имеется вариант GnuCash для Android. Готовые сборки подготовлены для Linux (flatpak), macOS и Windows.
В новой версии
- Меню и панели инструментов переведены с API GtkAction и GtkActionGroup на объекты GAction и GActionGroup.
- Добавлен новый ассистент для операций с акциями (Actions > Stock Assistant), позволяющий выполнять различные инвестиционные операции с акциями, облигациями и фондами взаимных инвестиций.
- Добавлен новый отчёт по инвестиционным лотам (Reports > Assets & Liabilities > Investment Lots), формирующий график прироста капиталовложений и убытков по инвестиционным лотам.
- Полностью переписана система online-котировок (Online Quotes). Старые программы для извлечения сведений о стоимости акций gnc-fq-check, gnc-fq-dump и gnc-fq-helper заменены на finance-quote-wrapper. Код для извлечения цен из online-сервисов переписан на C++.
- В диалоге «New/Edit Account» предложена новая вкладка «More Properties» для задания верхнего и нижнего пределов баланса счёта, при достижении которых будет выводиться специальный индикатор.
- Отдельные меню для импорта в форматах MT940, MT942 и DTAUS заменены на общее меню «Import from AQBanking».
- Значительно расширены возможности для определения логики генерации отчётов на языке Guile Scheme.
- Возможности формирования отчётов и книг учёта полностью переписаны на C++ с использованием SWIG для связывания с кодом на Guile Scheme.
Источник: opennet.ru