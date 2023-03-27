Релиз свободной системы финансового учета GnuCash 5.0

Состоялся релиз свободной системы индивидуального финансового учета GnuCash 5.0, предоставляющей инструменты для отслеживания доходов и расходов, ведения банковских счетов, управления информацией об акциях, вкладах и инвестициях, планирования кредитов. При помощи GnuCash также возможно ведение бухгалтерского учёта для малых предприятий и сведение баланса (дебет/кредит). Поддерживается импорт данных в форматах QIF/OFX/HBCI и наглядное представление информации на графиках. Код проекта поставляется под лицензией GPLv2+. Имеется вариант GnuCash для Android. Готовые сборки подготовлены для Linux (flatpak), macOS и Windows.

В новой версии