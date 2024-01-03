После полутора лет разработки состоялся релиз текстового редактора Vim 9.1. Код Vim распространяется под собственной копилефт лицензией, совместимой с GPL и позволяющей без ограничений использовать, распространять и перерабатывать код. Основная особенность лицензии Vim связана с возвратом изменений — реализованные в сторонних продуктах улучшения должны быть переданы в исходный проект, если мэйнтейнер Vim посчитает эти улучшения заслуживающими внимания и отправит соответствующий запрос. По типу распространения Vim относится к Сharityware, т.е. вместо продажи программы или сбора пожертвований на нужды проекта авторы Vim просят перечислить любую сумму на благотворительность, если программа понравится пользователю.

Vim 9.1 стал первым выпуском, подготовленным под управлением коллективного совета, созданным после смерти автора проекта и взявшим в свои руки работу по принятию решений. Выпуск посвящён Браму Моленару (Bram Moolenaar), автору и ключевому разработчику Vim, который более 30 лет занимался сопровождением проекта. Брамом было разработано подавляющее число изменений в Vim — он внёс 16.5 тыс. коммитов и добавил 3.5 млн строк кода, что в 50 раз больше, чем вклад всех остальных разработчиков вместе взятых.

Основные улучшения:

В язык написания скриптов Vim9 добавлена поддержка классов и объектов, позволяющих использовать в скриптах методы объектно-ориентированного программирования.

Добавлена поддержка плавной прокрутки.

Реализована возможность добавления в буфер виртуального текста, который может быть использован отображения подсказок, выдаваемых LSP-серверами.

Добавлена команда «:defer» для выполнения заданной функции после завершения текущей функции.

В состав включён плагин EditorConfig.

Улучшена поддержка платформы OpenVMS.

В инструменте для работы с шестнадцатеричными дампами xxd появилась поддержка цветного вывода и инвертирования битовых дампов.

Добавлены новые функции и команды.

Прекращено использование FTP-сервера Vim, вместо которого для доставки ресурсов теперь применяется Git.

Источник: opennet.ru