Релиз Ubuntu 24.04 LTS получивший название «Noble Numbat» является выпуском с длительным сроком поддержки и будет обновляться в течение 12 лет, в том числе заявлено 5 лет общедоступных обновлений и ещё 7 лет обновлений для пользователей сервиса Ubuntu Pro. Вместе с Ubuntu объявлено о релизе версий с другими рабочими столами (flavours), в том числе Kubuntu. Для большинства версий с другими рабочими столами изменения сводятся в основном к обновлению версий DE и основных компонентов.

Основные изменения для Ubuntu 24.04 LTS с рабочим столом GNOME и Ubuntu в целом:

Обновление рабочего стола по умолчанию до выпуска GNOME 46. В этом выпуске появилась функция глобального поиска (позволяет одновременно выполнять поиск в нескольких местах, заранее определённых в настройках, а также использовать ранее доступные возможности для поиска содержимого файлов и фильтрации файлов по типу и дате последнего изменения) и заявлено повышение производительности файлового менеджера и эмуляторов терминала, добавлена экспериментальная поддержка механизма VRR (Variable Refresh Rate), улучшено качество вывода при дробном масштабировании, расширены возможности подключением к внешним сервисам, обновлён конфигуратор и улучшена система уведомлений.

В GTK задействован новый движок отрисовки, основанный на API Vulkan.

До версии 6.8 было обновлено ядро Linux, также обновлены важнейшие компоненты ОС, список которых можно посмотреть ниже:

Основные компоненты: GCC 14-pre, LLVM 18, Python 3.12, OpenJDK 21, Rust 1.75, Go 1.22, .NET 8, PHP 8.3.3, Ruby 3.2.3, binutils 2.42, glibc 2.39.

Приложения: Firefox 124, LibreOffice 24.2, Thunderbird 115, Ardour 8.4.0, OBS Studio 30.0.2, Audacity 3.4.2, Transmission 4.0, digiKam 8.2.0, Kdenlive 23.08.5, Krita 5.2.2, VLC 3.0.20. Подсистемы: Mesa 24.0.3, systemd 255.4, BlueZ 5.72, Cairo 1.18, NetworkManager 1.46, Pipewire 1.0.4, Poppler 24.02, xdg-desktop-portal 1.18.

Серверные пакеты: Nginx 1.24, Apache httpd 2.4.58, Samba 4.19, Exim 4.97, Clamav 1.0.0, Chrony 4.5, containerd 1.7.12, LXD 5.21.0, Django 4.2.11, Docker 24.0.7, Dovecot 2.3.21, GlusterFS 11.1, HAProxy 2.8.5, Kea DHCP 2.4.1, libvirt 10.0.0, NetSNMP 5.9.4, OpenLDAP 2.6.7, open-vm-tools 12.3.5, PostgreSQL 16.2, Runc 1.1.12, QEMU 8.2.1, SpamAssassin 4.0.0, Squid 6.6, SSSD 2.9.4, Pacemaker 2.1.6, OpenStack 2024.1, Ceph 19.2.0, Openvswitch 3.3.0, Open Virtual Network 24.03.

Thunderbird теперь поставляется только в виде приложения snap. Пакет в формате deb с Thunderbird содержит только заглушку для установки snap-приложения.

Большие изменения в инсталляторе, который теперь развивается в составе проекта ubuntu-desktop-provision и переименован в ubuntu-desktop-bootstrap. Теперь инсталлятор разделен на стадии, выполняемые перед установкой (разбивка диска и копирование пакетов) и во время первой загрузки системы (первичная настройка системы). Инсталлятор написан на языке Dart с использование фреймворка Flutter. Новый инсталлятор имеют большие возможности, например добавлена поддержка обновления самого инсталлятора — при наличии новой версии на ранней стадии установки теперь выдаётся запрос на обновление инсталлятора.

В инсталляторе Ubuntu Desktop по умолчанию задействован минимальный режим установки. Для установки дополнительных программ, таких как LibreOffice и Thunderbird, необходимо выбрать расширенный режим установки.

Доработан менеджер приложений Ubuntu App Center, написанный на языке Dart с использованием фреймворка Flutter, добавлена новая категория приложений «игры».

Kubuntu 24.04 LTS основан на KDE Plasma 5.27.11, KDE Frameworks 5.115 и KDE Gear 23.08. Долгожданный KDE 6 будет включен в состав дистрибутива только в следующем релизе. Вместо этого в релиз включены обновленный логотип и цветовое оформление.

Также доступны новые версии Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Mint и других дочерних проектов.

Официальная новость о релизе Kubuntu 24.04 LTS: https://kubuntu.org/news/kubuntu-24-04-lts-noble-numbat-released/

Образ Uuntu 24.04 LTS доступен по ссылке https://ubuntu.com/download/desktop

Источник: linux.org.ru