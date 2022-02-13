Релиз uChmViewer, программы для просмотра файлов chm и epub

Доступен выпуск uChmViewer 8.2, форка KchmViewer, программы для просмотра файлов в форматах chm (MS HTML help) и epub. Релиз добавляет поддержку KDE Framework 5 вместо KDE4 и начальную поддержку Qt6 вместо Qt4. Ответвление отличается включением некоторых улучшений, которые не попали и скорее всего не попадут в основной состав KchmViewer. Код написан на С++ и поставляется под лицензией GPLv3.

Основные изменения:

Форк переименован в uChmViewer. Также удалена проверка кода на наличие обновлений.

Прекращена поддержка Qt4 и KDE4 в основной ветке. Код, специфичный для Qt4, был удалён.

Добавлена поддержка KDE Framework 5 с помощью KDELibs4Support.

Добавлена ограниченная поддержка Qt6. Приложение собирается с Qt 6.2, но для этого пришлось отключить печать и поиск по странице, а так же полагаться на настройки по умолчанию при просмотре страниц.

Добавлена опция USE_DBUS в сценарий сборки CMake. Опция позволяет включить/выключить сборку с D-Bus на любой платформе, где доступна эта технология. Ранее сборка с D-Bus поддерживалась только в Linux.

Источник: opennet.ru