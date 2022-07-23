Состоялся релиз видео конвертера Cine Encoder 3.5.4. Программа может использоваться для изменения метаданных HDR, таких как Master Display, maxLum, minLum, и других параметров. Доступны следующие форматы кодирования: H265, H264, VP9, MPEG-2, XDCAM, DNxHR, ProRes. Cine Encoder написан на языке С++, использует в своей работе утилиты FFmpeg, MkvToolNix и MediaInfo, распространяется под лицензией GPLv3. Существуют пакеты под основные дистрибутивы: Debian, Ubuntu, Linux Mint, CentOS, Fedora, Arch Linux, Manjaro Linux.

В новой версии: