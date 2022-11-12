Релиз видеоплеера MPV 0.35

Состоялся выпуск открытого видеоплеера MPV 0.35, в 2013 году ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей и обеспечению постоянного переноса новшеств из репозиториев MPlayer, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией LGPLv2.1+, некоторые части остаются под GPLv2, но процесс перехода на LGPL почти завершён и для отключения остающегося GPL-кода можно использовать опцию «—enable-lgpl».

Среди изменений в новой версии:

Добавлен новый модуль вывода vo_gpu_next, построенный на основе libplacebo и использующий шейдеры и графические API Vulkan, OpenGL, Metal или Direct3D 11 для обработки и отрисовки видео.

Добавлена поддержка сборочной системы Meson.

Добавлен новый звуковой бэкенд ao_pipewire, использующий PipeWire.

В бэкенде egl-drm реализована возможность включения технологии Adaptive-Sync (VRR), позволяющей адаптивно менять частоту обновления монитора для обеспечения плавного вывода и отсутствия разрывов.

В бэкенд x11 добавлена поддержка X11-расширения расширения Present, предоставляющего композитному менеджеру средства для копирования или собственной обработки пиксельных карт перенаправленного окна, синхронизации с кадровым гасящим импульсом (vblank), а также обработки событий PresentIdleNotify, позволяющих клиенту судить о доступности пиксельных карт для дальнейших модификаций (возможность заранее узнать какая пиксельная карта будет использоваться в следующем кадре).

Добавлен новый звуковой движок af_rubberband для изменения темпа и высоты звука, используя библиотеку rubberband 3.0.

В звуковые бэкенды добавлена поддержка событий горячего подключения звуковых устройств.

В модуль вывода vo_gpu добавлена поддержка аппаратного ускорения декодирования видео на платформе Android с использованием API AImageReader.

В модуль вывода vo_dmabuf_wayland добавлена поддержка dmabuf в окружениях с протоколом Wayland.

Источник: opennet.ru