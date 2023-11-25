Релиз видеоплеера MPV 0.37

Состоялся выпуск открытого видеоплеера MPV 0.37, в 2013 году ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей и обеспечению постоянного переноса новшеств из репозиториев MPlayer, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией LGPLv2.1+, некоторые части остаются под GPLv2, но процесс перехода на LGPL почти завершён и для отключения оставшегося GPL-кода можно использовать опцию «—enable-lgpl».

Среди изменений в новой версии:

В модуле ao_oss реализована поддержка сквозной передачи через канал S/PDIF, позволяющая передавать помимо звука сопутствующую информацию, например, данные для декодирования звукового потока на нескольких колонках при организации объёмного звучания.

В hwtransfer реализована поддержка преобразования аппаратных форматов (HW->HW).

Добавлена поддержка стандарта цифрового телевидения ISDB-T.

Добавлена поддержка маппинга до 64 звуковых каналов (включая раскладку 22.2).

В библиотеку libmpv добавлена функция mpv_time_ns().

В модули вывода видео vo_gpu, vo_gpu_next добавлена поддержка графического API Vulkan на платформе macOS.

В число обязательных зависимостей добавлена библиотека libplacebo.

В hwdec добавлена поддержка аппаратного декодирования через API Apple VideoToolbox с использованием библиотеки libplacebo.

По умолчанию возвращён старый метод выбора субтитров.

Прекращена поддержка сборочной системы waf.

Добавлены новые опции: —hdr-peak-percentile для модуля вывода vo_gpu_next —term-remaining-playtime —x11-wid-title —libplacebo-opts для модуля вывода vo_gpu_next —subs-match-os-language —video-crop для модулей вывода —window-corners, —window-affinity, —title-bar, —backdrop-type для Win32. —sub-stretch-durations option



Источник: opennet.ru