Релиз видеоплеера MPV 0.38

Состоялся выпуск открытого видеоплеера MPV 0.38, в 2013 году ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией LGPLv2.1+, некоторые части остаются под GPLv2, но процесс перехода на LGPL почти завершён и для отключения оставшегося GPL-кода можно использовать опцию «—enable-lgpl».
Среди изменений в новой версии:
- Продолжается развитие нового модуля вывода vo_gpu_next, построенного на основе библиотеки libplacebo и использующего шейдеры и графические API Vulkan, OpenGL, Metal или Direct3D для обработки и отрисовки видео. В новой версии vo_gpu_next обеспечено сохранение кэша в отдельных файлах.
- Расширены возможности, связанные с Wayland: добавлена поддержка многопользовательских окружений с несколькими клавиатурами и мышами (multi-seat), обеспечена корректная прокрутка с высоким разрешением, улучшено масштабирование на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI), улучшена обработка изменения курсора, включено требование по использованию переменной окружения WAYLAND_DISPLAY для инициализации.
- Для скриптов добавлен API mp.input, позволяющий запросить ввод пользователем текстовых данных.
- В проигрыватель добавлена опция «—deinterlace-field-parity» для автоматического включения деинтерлейсинга.
- В сборки для mac OS добавлен пакет MoltenVK для обеспечения поддержки API Vulkan.
- Добавлена возможность масштабирования видео колесом мыши при удерживании клавиши Ctrl.
- В модуль вывода звука ao_avfoundation добавлена начальная поддержка драйвера AVFoundation, который используется в macOS.
- В модуль вывода видео добавлена возможность использования контекстных меню на платформе Win32.
- Во встроенном GUI OSC (On Screen Controller) разрешено отключения отдельных возможностей, связанных с использованием колеса мыши.
- В окружениях X11 обеспечена поддержка масштабирования DPI с шагом 0.5 и использования по умолчанию DPI, указанного в параметре Xft.dpi.
- Удалён устаревший нестандартный код поддержки Raspberry Pi.
- Добавлена опция «—input-commands», позволяющая указать команды, которые будут выполнены после запуска mpv.
- Добавлены новые опции «—osd-bar-border-size», «—secondary-sub-delay», «—sub-filter-sdh-enclosures», «—secondary-sub-ass-override», «—volume-gain», «—sub-lavc-o», «—input-preprocess-wheel».
- Добавлены новые команды «load-config-file», «load-input-conf», «loadfile insert-next» и «loadlist insert-next».
- Подняты требования к версиям зависимостей. Для работы теперь нужны как минимум версии FFmpeg 4.4 и libplacebo 6.338.2.
Источник: opennet.ru