Релиз видеоплеера MPV 0.38

Состоялся выпуск открытого видеоплеера MPV 0.38, в 2013 году ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией LGPLv2.1+, некоторые части остаются под GPLv2, но процесс перехода на LGPL почти завершён и для отключения оставшегося GPL-кода можно использовать опцию «—enable-lgpl».

Среди изменений в новой версии:

Продолжается развитие нового модуля вывода vo_gpu_next, построенного на основе библиотеки libplacebo и использующего шейдеры и графические API Vulkan, OpenGL, Metal или Direct3D для обработки и отрисовки видео. В новой версии vo_gpu_next обеспечено сохранение кэша в отдельных файлах.

Расширены возможности, связанные с Wayland: добавлена поддержка многопользовательских окружений с несколькими клавиатурами и мышами (multi-seat), обеспечена корректная прокрутка с высоким разрешением, улучшено масштабирование на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI), улучшена обработка изменения курсора, включено требование по использованию переменной окружения WAYLAND_DISPLAY для инициализации.

Для скриптов добавлен API mp.input, позволяющий запросить ввод пользователем текстовых данных.

В проигрыватель добавлена опция «—deinterlace-field-parity» для автоматического включения деинтерлейсинга.

В сборки для mac OS добавлен пакет MoltenVK для обеспечения поддержки API Vulkan.

Добавлена возможность масштабирования видео колесом мыши при удерживании клавиши Ctrl.

В модуль вывода звука ao_avfoundation добавлена начальная поддержка драйвера AVFoundation, который используется в macOS.

В модуль вывода видео добавлена возможность использования контекстных меню на платформе Win32.

Во встроенном GUI OSC (On Screen Controller) разрешено отключения отдельных возможностей, связанных с использованием колеса мыши.

В окружениях X11 обеспечена поддержка масштабирования DPI с шагом 0.5 и использования по умолчанию DPI, указанного в параметре Xft.dpi.

Удалён устаревший нестандартный код поддержки Raspberry Pi.

Добавлена опция «—input-commands», позволяющая указать команды, которые будут выполнены после запуска mpv.

Добавлены новые опции «—osd-bar-border-size», «—secondary-sub-delay», «—sub-filter-sdh-enclosures», «—secondary-sub-ass-override», «—volume-gain», «—sub-lavc-o», «—input-preprocess-wheel».

Добавлены новые команды «load-config-file», «load-input-conf», «loadfile insert-next» и «loadlist insert-next».

Подняты требования к версиям зависимостей. Для работы теперь нужны как минимум версии FFmpeg 4.4 и libplacebo 6.338.2.

Источник: opennet.ru