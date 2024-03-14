Релиз Vivaldi 6.6 для Android

Сегодня состоялся релиз стабильной версии браузера Vivaldi 6.6 для Android, разрабатываемого на ядре Chromium.

В новой версии разработчики представили такие функции, как установка собственных обоев на стартовую страницу (доступна как коллекция предустановленных вариантов, так и установка собственного изображения), улучшенная работа встроенного переводчика, сохранение закреплённых вкладок при перезапуске браузера, а также была проведена работа по реструктуризации меню браузера.

В число других функций браузера входят такие функции, как группировка вкладок, снимок страницы, список чтения, заметки, синхронизация и блокировщик слежки и рекламы.

Установить новую версию можно из Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivaldi.browser

Источник: linux.org.ru