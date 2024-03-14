Релиз Vivaldi 6.6 для Android

Сегодня состоялся релиз стабильной версии браузера Vivaldi 6.6 для Android, разрабатываемого на ядре Chromium.
В новой версии разработчики представили такие функции, как установка собственных обоев на стартовую страницу (доступна как коллекция предустановленных вариантов, так и установка собственного изображения), улучшенная работа встроенного переводчика, сохранение закреплённых вкладок при перезапуске браузера, а также была проведена работа по реструктуризации меню браузера.
В число других функций браузера входят такие функции, как группировка вкладок, снимок страницы, список чтения, заметки, синхронизация и блокировщик слежки и рекламы.
Установить новую версию можно из Play Store
Источник: linux.org.ru