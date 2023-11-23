После года разработки представлен релиз языка программирования PHP 8.3. Новая ветка включает серию новых возможностей, а также несколько изменений, нарушающих совместимость.
Ключевые изменения в PHP 8.3:
- Во время клонирования классов предоставлена возможность повторной инициализации свойств с атрибутом «readonly». Переопределение readonly-свойств допускается только внутри функции «__clone»: readonly class Post { public function __construct( public DateTime $createdAt, ) {} public function __clone() { $this->createdAt = new DateTime(); // разрешено, несмотря на то, что свойство «createdAt» доступно в режиме только для чтения. } }
- Предоставлена возможность использования констант с указанием типа в классах, типажах и перечислениях: class Foo { const string BAR = ‘baz’; }
- Добавлена поддержка атрибута «#[Override]», при помощи которого разработчик может информировать интерпретатор о том, что отмеченный метод переопределяет какой-то родительский метод. В случае если переопределения не будет интерпретатор выведет ошибку.
- Изменена обработка отрицательных значений в качестве индекса массива. Например, при добавлении в пустой массив элемента с номером «-5» и добавлении ещё одного элемента, раньше второй элемент сохранялся с индексом «0», а начиная с версии PHP 8.3 будет сохраняться с индексом «-4». $array = []; $array[-5] = ‘a’; $array[] = ‘b’; var_export($array); // Было array (-5 => ‘a’, 0 => ‘b’) // Стало array (-5 => ‘a’, -4 => ‘b’)
- Добавлена возможность создания анонимных классов в режиме только для чтения: $class = new readonly class { public function __construct( public string $foo = ‘bar’, ) {} };
- Добавлена функция json_validate() для быстрой проверки соответствия строки формату JSON без выполнения операций декодирования. json_validate(string $json, int $depth = 512, int $flags = 0): bool
- В класс Randomizer, предоставляющий высокоуровневый API для генерации псеводослучайных чисел и последовательностей, добавлены новые методы: getBytesFromString для формирования строки заданного размера, использующей в случайном порядке символы, присутствующие в другой строке; getFloat и nextFloat для генерации случайного числа с плавающей запятой, укладывающегося в указанный диапазон.
- Добавлена возможность извлечения констант, используя синтаксис динамических классов: class Foo { const BAR = ‘bar’; } $name = ‘BAR’; // Ранее для извлечения константы BAR нужно было вызывать constant(Foo::class . ‘::’ . $name); // А теперь достаточно указать Foo::{$name};
- Добавлена генерация отдельных исключений (DateMalformedIntervalStringException, DateInvalidOperationException, DateRangeError) в случае проблем, возникающих в операциях работы с датами и временем.
- Улучшена обработка ошибок, возникающих в процессе разбора сериализированных данных в функции unserialize(). В случае проблем unserialize() теперь выдаёт код E_WARNING вместо E_NOTICE.
- Внесены изменения в функцию range(). Обеспечена генерация исключения при попытке передачи объектов, ресурсов или массивов в переменных, определяющих границы диапазона, а также при указании отрицательного значения в параметре $step или неопределённого значения в любом параметре. Обеспечен вывод списка символов при указании строк вместо чисел (например, «range(‘5’, ‘z’)»).
- Изменено поведение типажей со статическими свойствами, которые теперь переопределяют статические свойства, унаследованные из родительского класса.
- Добавлены настройки для защиты от переполнения стека. В ini-файл добавлены директивы zend.max_allowed_stack_size и zend.reserved_stack_size, определяющие максимально разрешённый и зарезервированный размер стека. Программа будет завершаться ошибкой при приближении к исчерпанию стека, когда стек заполнен больше, чем на разницу между значениями zend.max_allowed_stack_size и zend.reserved_stack_size (выполнение будет остановлено не доводя ситуацию до возникновения segmentation fault). По умолчанию значение zend.max_allowed_stack_size выставлено в 0 (0 — размер определяется автоматически, для отключения ограничения можно выставить -1).
- Добавлены новые POSIX-функции posix_sysconf(), posix_pathconf(), posix_fpathconf() и posix_eaccess().
- Добавлена функция mb_str_pad, представляющая собой аналог строковой функции str_pad(), рассчитанный на работу с многобайтовыми кодировками, такими как UTF-8.
- Разрешено создание замыканий из методов и передачи именованных аргументов в эти замыкания. $test = new Test(); $closure = $test->magic(…); $closure(a: ‘hello’, b: ‘world’);
- Изменено поведение при обработке видимости констант в интерфейсах. interface I { public const FOO = ‘foo’; } class C implements I { private const FOO = ‘foo’; }
- Расширены возможности функций array_sum(), array_product(), posix_getrlimit(), gc_status(), class_alias(), mysqli_poll(), array_pad() и proc_get_status().
- Объявлена устаревшей возможность передачи отрицательного значения $widths в mb_strimwidth(). Удалена константа NumberFormatter::TYPE_CURRENCY. Прекращена поддержка вызова функции ldap_connect() с двумя параметрами $host и $port. Удалена настройка opcache.consistency_checks.
Источник: opennet.ru