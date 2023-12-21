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Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.12

После двух с половиной лет разработки представлен стабильный релиз модульного многоплатформенного менеджера загрузки GNU GRUB 2.12 (GRand Unified Bootloader). GRUB поддерживает широкий спектр платформ, включая обычные ПК с BIOS, платформы IEEE-1275 (оборудование на базе PowerPC/Sparc64), EFI-системы, системы с процессорами RISC-V, Loongson, Itanium, ARM, ARM64, LoongArch и ARCS (SGI), устройства, использующие свободный пакет CoreBoot.

Основные новшества:

  • Добавлена начальная поддержка интерфейса Boot Loader Interface, развиваемого проектом systemd.
  • Добавлена поддержка архитектуры LoongArch.
  • Реализована возможность сборки с использованием GCC 13 и Clang 14.
  • Добавлена поддержка binutils 2.38.
  • EFI-загрузчик ядра Linux унифицирован для всех поддерживаемых архитектур.
  • На системах x86 осуществлён переход на EFI-загрузчик ядра Linux.
  • Добавлена поддержка динамического добавления памяти через обращение к обработчикам в прошивке.
  • Добавлена поддержка PCI и MMIO UART.
  • Добавлена поддержка мультимедийной библиотеки SDL2.
  • Решены проблемы в драйвере TPM (Trusted Platform Module).
  • Исправлены многие проблемы в коде для обращения к файловым системам.
  • Улучшены возможности для отладки и расширен набор для тестирования.
  • Устранены накопившиеся уязвимости.

Источник: opennet.ru

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