Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.12

После двух с половиной лет разработки представлен стабильный релиз модульного многоплатформенного менеджера загрузки GNU GRUB 2.12 (GRand Unified Bootloader). GRUB поддерживает широкий спектр платформ, включая обычные ПК с BIOS, платформы IEEE-1275 (оборудование на базе PowerPC/Sparc64), EFI-системы, системы с процессорами RISC-V, Loongson, Itanium, ARM, ARM64, LoongArch и ARCS (SGI), устройства, использующие свободный пакет CoreBoot.
Основные новшества:
- Добавлена начальная поддержка интерфейса Boot Loader Interface, развиваемого проектом systemd.
- Добавлена поддержка архитектуры LoongArch.
- Реализована возможность сборки с использованием GCC 13 и Clang 14.
- Добавлена поддержка binutils 2.38.
- EFI-загрузчик ядра Linux унифицирован для всех поддерживаемых архитектур.
- На системах x86 осуществлён переход на EFI-загрузчик ядра Linux.
- Добавлена поддержка динамического добавления памяти через обращение к обработчикам в прошивке.
- Добавлена поддержка PCI и MMIO UART.
- Добавлена поддержка мультимедийной библиотеки SDL2.
- Решены проблемы в драйвере TPM (Trusted Platform Module).
- Исправлены многие проблемы в коде для обращения к файловым системам.
- Улучшены возможности для отладки и расширен набор для тестирования.
- Устранены накопившиеся уязвимости.
Источник: opennet.ru