Ремейк тактической RPG о роботах Front Mission получит локальный мультиплеер и новый набор сценариев

Издательство Forever Entertainment и разработчики из студии MegaPixel анонсировали обновление Mercenaries для Front Mission 1st: Remake — ремейка тактической RPG о роботах Front Mission. Апдейта выйдет в начале 2024 года. Источник изображения: Forever Entertainment
Источник: 3dnews.ru
Издательство Forever Entertainment и разработчики из студии MegaPixel анонсировали обновление Mercenaries для Front Mission 1st: Remake — ремейка тактической RPG о роботах Front Mission. Апдейта выйдет в начале 2024 года. Источник изображения: Forever Entertainment