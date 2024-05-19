Renault более не может рассчитывать на помощь Volkswagen в создании электромобиля за 20 000 евро

Компактные автомобили в Европе более востребованы в силу специфики застройки исторической части местных городов, но их выпуск требовал объединения усилий нескольких автопроизводителей ещё до того, как начали набирать популярность электромобили. Renault хотела было положиться на Volkswagen в разработке электромобиля за 20 000 евро, но альянс распался. Источник изображения: Renault

Источник: 3dnews.ru