Renesas купит за $5,9 млрд австралийского разработчика CAD-систем Altium

Японский производитель полупроводниковой продукции Renesas проявляет в постоянно меняющихся рыночных условиях достойную гибкость в своей бизнес-стратегии. Компания не только сочетает собственное производство чипов с использованием мощностей подрядчиков, но и готова до конца этого года обзавестись собственным разработчиком ПО для проектирования печатных плат. Источник изображения: Renesas Electronics

Источник: 3dnews.ru