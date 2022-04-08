Решение суда о неправомерности удаления дополнительных условий к лицензии AGPL

Организация Open Source Initiative (OSI), занимающаяся проверкой лицензий на предмет соответствия критериям Open Source, опубликовала разбор решения суда в деле против компании PureThink, связанном с нарушением интеллектуальной собственности компании Neo4j Inc.

Напомним, что компания PureThink создала форк проекта Neo4j, который изначально поставлялся под лицензией AGPLv3, но затем разделился на бесплатную Community-редакцию и коммерческую версию Neo4 EE. Для коммерческой версии в текст AGPL были добавлены дополнительные условия «Commons Clause», ограничивающие применение в облачных сервисах. Так как в тексте лицензии AGPLv3 присутствует пункт, позволяющий удалять дополнительные ограничения, ущемляющие предоставляемые лицензией AGPL права, компания PureThink создала свой форк ONgDB на основе кода продукта Neo4 EE, но стала распространять его под обычной лицензией AGPL и рекламировала его как полностью открытый вариант Neo4 EE.

Cуд признал неправомерным удаление в форке дополнительных условий, добавленных Neo4j Inc в текст лицензии AGPL, в связи с тем, что изменение в текст лицензии внёс владелец имущественных прав на код и его действия по сути являются переводом проекта на принципиально новую проприетарную лицензию, созданную на основе AGPL.

Суд согласился с мнением истца, что пункт AGPL в отношении возможности удаления дополнительных условий применим только к лицензиару, а пользователь является лицензиатом, который должен соблюдать пункты 7 и 10, запрещающие лицензиату вводить дополнительные ограничения, но не запрещающие это делать лицензиару. Другое толкование указанных пунктов шло бы в разрез с основными принципами авторского права, дающими авторам исключительное право на лицензирование своего продукта на условиях по своему выбору.

При этом авторами лицензии AGPL пункт, разрешающий удалить дополнительные ограничения, позиционировался (см. примечание 73) прежде всего как мера для противодействия злоупотреблений владельцами прав на код, такими как добавление дополнительных требований с запретом на коммерческое использование. Но суд не согласился с такой позицией и, опираясь на результаты ранее рассмотренного дела «Neo4j Inc против Graph Foundation», решил, что присутствующий в лицензии AGPL пункт для противодействия наложению дополнительных ограничений применим к действиям пользователей (лицензиатов), а владельцы имущественных прав на код (лицензиары) вольны производить перелицензирование.

При этом как и раньше лицензию можно изменить только на новый код, а уже ранее открытый под AGPL старый вариант кода остаётся доступен под прежней лицензией. Т.е. ответчик мог развивать под чистой AGPL форк кода в состоянии до смены лицензии автором, но основывать форк на новом коде с изменённой лицензией, рассматривая его как код под чистой AGPL, недопустимо.



Источник: opennet.ru