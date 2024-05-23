Фонд OSTIF (Open Source Technology Improvement Fund), созданный с целью усиления защищённости открытых проектов, опубликовал результаты аудита безопасности библиотек Boost, применяемых во многих проектах на языке C++. Аудит, который был проведён по заказу OSTIF и Amazon Web Services итальянской компанией Shielder, выявил 7 проблем, из которых одной присвоен средний уровень опасности, а четырём — низкий, две проблемы опубликованы в виде информационных замечаний.

Изученные в ходе аудита библиотеки:

Boost.Beast

Boost.DLL

Boost.Date_Time

Boost.Filesystem

Boost.GIL

Boost.Graph

Boost.JSON

Boost.Program_Options

Boost.Regex

Boost.String_Algo

Boost.URL

Boost.UUID

Выявленные проблемы:

Уязвимость в Boost.Beast, допускающая подстановку символов возврата каретки и перевода строки (CRLF) в HTTP-заголовки (может использоваться для расщепления заголовков). Проблеме присвоен средний уровень опасности.

Переполнение стека в библиотеке Boost.Regex при рекурсивном выполнении операций с несколькими элементами end_line в регулярном выражении.

Переполнение стека в библиотеке Boost.Regex при рекурсивном выполнении операций с несколькими группами захвата и объединения.

Переполнение стека в библиотеке Boost.Regex при рекурсивном выполнении операций с несколькими открытыми круглыми скобками в строке форматирования.

Переполнение стека в библиотеке Boost.Graph при рекурсивном выполнении операций с несколькими вложенными графами.

Assert-срабатывание в функции breadth_first_search из библиотеки Boost.Graph.

Неперехваченные исключения в Boost.DLL.

На основании полученной в ходе аудита информации команда разработчиков Boost уже устранила 4 проблемы и внесла 15 улучшений для расширения охвата кода и функций при проведении fuzzing-тестирования. Пока не исправлена проблема с расщеплением заголовков в Boost.Beast и не учтены информационные рекомендации.



Источник: opennet.ru