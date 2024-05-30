Результаты опроса пользователей FreeBSD и план устранения выявленных проблем

Организация FreeBSD Foundation опубликовала результаты (PDF, 62 стр.) опроса пользователей и разработчиков проекта, проведённого для понимания состояния сообщества, определения типовых сценариев использования FreeBSD, расстановки приоритетов в разработке и выявления областей, требующих особого внимания. Опрос, который включал в себя около 50 вопросов, прошло 1446 участников.

Выявленные тенденции:

50% пользователей используют FreeBSD на серверах, а 18% на ПК, 14% на ноутбуках, 6% в облачных системах.

76% пользователей серверов считают ZFS наиболее важной возможностью FreeBSD на серверах. На втором месте (69%) отмечена важность доступа к патчам с исправлением проблем с безопасностью. 58% отметили производительность ФС, 53% — jail, 52% — межсетевые экраны, 43% — обновление системы без переустановки, 40% — актуальность версий серверных приложений, 38% — системы хранения (iSCSI, NFS, smb/Samba), 37% — производительность сетевой системы, 36% — виртуализацию, 28% — возможности для маршрутизаторов, 25% — эффективность энергопотребления, 24% — средства для повышения безопасности, 23% — изоляцию приложений, 23% — NAT.

76% опрошенных пользователей серверов используют FreeBSD для организации хранилищ (NFS, samba, ZFS), 74% для web-серверов, 69% для межсетевых экранов, прокси и маршрутизаторов, 50% для разработки, 48% для почтовых серверов, 46% для внутренних приложений, 39% для СУБД.

77% пользователей ноутбуков отдают предпочтение ноутбукам Lenovo/IBM, 45% — Dell (в опросе можно было выбрать сразу несколько пунктов), 22% — HP, 20% — Apple, 19% — Framework, 16% Asus, 11% — System76, 10% — Pinebook/Pinephone/Pine64, 10% — Acer.

21% пользователей ноутбуков и ПК используют KDE, 20% — Xfce, 9% — i3, 8% — GNOME, 4% — Sway, 4% — Dwm, 4% — MATE.

15% устанавливают обновления сразу после их появления, 11% — ежедневно, 28% — раз в неделю, 13% — раз в две недели, 17% — раз в месяц, 15% — реже, чем раз в месяц.

Типичный портрет участника: средний возраст 45 лет (17% до 35 лет, 61% — 35-54, 20% старше 55 лет), проживание в Европе (52%) или Северной Америке (33%), опыт работы с FreeBSD — 13-14 лет (45% больше 15 лет, 27% — 5-15 лет, 28% — менее 5 лет).

29% принимают участие в разработке (из них 10% являются комиттерами). Более половины разработчиков принимали участие в разработке FreeBSD за последний год. 72% контрибуторов отметили положительный опыт участия в разработке.

Основным источником информации об обновлениях является сайт freebsd.org, в то время как новички отдают предпочтение Reddit, YouTube и блогам, и предпочитают не пользоваться списками рассылки (из пользователей с опытом более 15 лет — 60% используют списки рассылки, а с опытом менее 5 лет — 22%).

Отмечен высокий уровень безопасности FreeBSD, особенно в серверных применениях. 81% высоко оценили работу FreeBSD по устранению проблем, связанных с безопасностью.

90% опрошенных считают FreeBSD хорошим способом изучить внутреннее устройство операционных систем, а 93% хорошей платформой для изучения системного администрирования.

Около 10% пользователей готовы платить за предоставление расширенной поддержки релизов (доступ к обновлениям после завершения штатного LTS-цикла).

92% используют FreeBSD в личных целях, 52% — на работе.

Ежедневно работают с FreeBSD 74% опрошенных, еженедельно — 18%, раз месяц и реже — 7%.

Востребованными при ежедневной работе программными компонентами названы драйверы Wi-Fi (8%), Docker (6%), приложения экосистемы Apple (6%), Steam (5%), MS Office (4%).

85% используют межсетевые экраны. 71% отдают предпочтение пакетному фильтру pf, 31% — ipfw, 4% — ipfilter.

93% участников отметили положительный опыт работы с FreeBSD.

94% участников рассматривают FreeBSD как полноценную самодостаточную операционную систему.

Выводы и шаги, которые планируют предпринять разработчики FreeBSD после анализа результатов опроса:

Расширение способов привлечения новых участников в сообщество, используя маркетинговые кампании и образовательные программы, проводимые с привлечением социальных сетей и учебных учреждений.

Расширение поддержки и обучения — создание обучающих ресурсов для новых пользователей и разработчиков, например, написание руководств, публикация контента в YouTube и проведение семинаров. Внедрение программы наставничества для поддержки новых пользователей.

Обновление документации, нацеленное на структурирование материалов и удаление устаревшей информации. Создание единого сайта в документацией.

Улучшение поддержки оборудования. В качестве приоритетного направления называется разработки драйверов для Wi-Fi и особо востребованных аппаратных компонентов. Налаживание партнёрских отношений с производителями, нацеленные на повышение совместимости их устройств с FreeBSD.

Упрощение и документирование процессов участия в разработке. Создание понятных руководств и проведение обучающих семинаров. Продвижение наставничества для курирования новых разработчиков.

Создание инициатив для привлечения пользователей из регионов, в которых малораспространена ОС FreeBSD. Создание местных сайтов с информацией, специфичной для определённых регионов, переводами и программами поддержки (outreach).

Источник: opennet.ru