Выпущена новая версия дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.10. Это обновление прошлой ветки, которая будет поддерживаться параллельно с веткой RHEL 9.x до 2029 года. Установочные сборки подготовлены для различных архитектур, но доступны только для зарегистрированных пользователей Red Hat Customer Portal.

RHEL 8.10 является последним выпуском в ветке 8.x, сформированным на стадии полной поддержки, включающей функциональные улучшения. С 31 мая 2024 года ветка 8.x перейдет на стадию сопровождения, где приоритет будет отдан исправлению ошибок и обеспечению безопасности.

В состав этого выпуска включены новые версии компиляторов и инструментов для разработчиков, обновлены серверные и системные пакеты. Обеспечена полная поддержка технологии создания изолированных анклавов Intel SGX. Стабилизирован драйвер IDXD для задействования ускорителей передачи данных, встроенных в CPU Intel. Добавлена поддержка хэширования паролей с использованием алгоритма bcrypt и многое другое.

Важно отметить, что исходные тексты RPM-пакетов RHEL 8 теперь не распространяются публично, но остаются доступными клиентам компании через закрытый раздел сайта. Исходные тексты можно найти в репозитории CentOS Stream, но он не полностью синхронизирован с RHEL.

Источник: linux.org.ru