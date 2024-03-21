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Riot раскрыла, что происходит с MMO по League of Legends — игра всё ещё в разработке, но есть нюанс

О перспективной MMO во вселенной League of Legends не было слышно уже больше полутора лет и, как выяснилось, не зря. О нынешнем состоянии проекта рассказал сооснователь Riot Games Марк Меррилл (Marc Merrill). Источник изображений: Riot Games
Источник: 3dnews.ru

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