Riot раскрыла, что происходит с MMO по League of Legends — игра всё ещё в разработке, но есть нюанс

О перспективной MMO во вселенной League of Legends не было слышно уже больше полутора лет и, как выяснилось, не зря. О нынешнем состоянии проекта рассказал сооснователь Riot Games Марк Меррилл (Marc Merrill). Источник изображений: Riot Games

Источник: 3dnews.ru