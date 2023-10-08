Rivian рассчитывает выпускать электромобили безубыточно с конца следующего года

На уходящей неделе компания Rivian отчиталась о количестве выпущенных и отгруженных электромобилей в третьем квартале, превзойдя ожидания аналитиков, а также подтвердив свою готовность по итогам года выпустить 52 000 машин. При этом основатель и глава Rivian Роберт Скариндж (RJ Scaringe) вынужден признать, что получать прибыль с каждого выпущенного электромобиля компания сможет лишь с конца следующего года. Источник изображения: Rivian

Источник: 3dnews.ru