Робот-гуманоид Unitree G1 преуспел в акробатике, колке орехов, жарке тостов и других делах — стоит он всего $16 000

Разработка человекоподобных роботов в китайской компании Unitree продолжается быстрыми темпами. Недавно H1 стоимостью $90 000 установил мировой рекорд скорости в своём классе и стал первым в мире роботом, выполнившим сальто назад без использования гидравлики. Теперь модель G1 стоимостью всего $16 000 подхватила эстафету, продемонстрировав ряд впечатляющих акробатических трюков и выполнив задания, требующие развитой мелкой моторики. Источник изображений: Unitree

Источник: 3dnews.ru