ProHoster > Блог > Новости интернета > Робот-хирург впервые провёл «операцию» в космосе по командам с Земли

Робот-хирург впервые провёл «операцию» в космосе по командам с Земли

Впервые в истории была проверена способность хирургов дистанционно управлять хирургическим роботом в космосе. Тесты проводились на МКС. Связь со станцией происходит с небольшими задержками, что отводит автоматике особую роль. В перспективе хирургические роботы должны будут самостоятельно проводить операции, не полагаясь на операторов. Источник изображения: University of Nebraska-Lincoln
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий