Роботакси Tesla получит название Cybercab

По старой английской традиции, такси в США и прочих англоязычных странах принято называть «кэбами» (от англ. cab), поэтому Илон Маск (Elon Musk) не стал усложнять себе задачу присвоения имени будущему роботизированному такси Tesla, и на квартальной конференции заявил, что оно получит название «Cybercab». Источник изображения: Tesla

Источник: 3dnews.ru