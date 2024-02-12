Роботы «Пиксель» теперь будут убирать Москву на постоянной основе

В Москве продолжат работу, но уже на постоянной основе, автономные беспилотные роботы-уборщиков «Пиксель». Они с успехом прошли в минувшем году испытания на территории «Цифрового делового пространства» на улице Покровка, индустриального парка «Руднево» и парка «Кузьминки». Источник изображения: sobyanin.ru

Источник: 3dnews.ru