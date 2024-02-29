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Rockstar обяжет разработчиков GTA VI вернуться в офис, чтобы избежать новых утечек — производство игры переходит на финальные стадии

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) со ссылкой на внутреннюю корреспонденцию Rockstar Games сообщил, что руководство студии распорядилось о внесении изменений в процесс разработки Grand Theft Auto VI. Источник изображений: Rockstar Games
Источник: 3dnews.ru

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