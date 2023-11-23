Rockstar вынудила бывшего технического директора прикрыть блог, разрушавший таинственность студии

На днях СМИ обратили внимание на блог, в котором бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей (Obbe Vermeij) делился историями разработки игр студии, включая отменённые — например, Agent. Счастье длилось недолго. Источник изображений: Rockstar Games

Источник: 3dnews.ru