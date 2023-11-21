Вслед за вышедшим Red Hat Enterprise Linux 8.9 вышел Rocky Linux 9.3. Дистрибутив по срокам выхода пропустил вперёд Alma Linux, Euro Linux и Oracle Linux с UEK R7.

Основателем дистрибутива является один из основателей CentOS Георг Куцер, который является по совместительству основателем CtrlIQ. CtrlIQ является членом ассоциации клонов OpenELA. Дистрибутив полностью бинарно совместим с RHEL 9.3 и занимает на данный момент позицию обеспечения совместимости таковой и в дальнейшем, как и другой член ассоциации клонов OpenELA — Oracle.

Изменения аналогичны релизу Red Hat Enterprise Linux 9.3.

Источник: linux.org.ru