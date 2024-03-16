Rocky Linux, Oracle и SUSE обеспечат дальнейшее сопровождение ядра Linux 4.14

Ассоциация OpenELA (Open Enterprise Linux Association), в прошлом году образованная компаниями CIQ (Rocky Linux), Oracle и SUSE для объединения усилий по обеспечению совместимости с RHEL, представила проект kernel-lts, в рамках которого обеспечит дополнительное сопровождения для некоторых устаревших LTS-веток ядра, после прекращения их официальной поддержки.

Первым ядром, для которого будет предоставлена дополнительная поддержка станет ветка 4.14, которая была опубликована в ноябре 2017 года и сопровождалась 6 лет. В январе основная команда разработчиков ядра прекратила сопровождение данной ветки. Силами OpenELA сопровождение возобновлено и обновления для ядра 4.14 будут выпускаться как минимум до декабря 2024 года. После финального выпуска ядра Linux 4.14.336 командой OpenELA уже выпущены расширенные обновления 4.14.337-openela, 4.14.338-openela и 4.14.339-openela.

Осуществляемое организацией OpenELA сопровождение будет производиться с соблюдением тех же правил и процессов, что применяются для обычных стабильных LTS-ядер. Никаких дополнительных ограничений, таких как привязка к определённому оборудованию или продуктам, вводиться не будет. Обновления будут выпускаться на основе работы по отслеживанию исправлений из актуальных веток ядра и их переносу в сопровождаемые расширенные LTS-ветки.

Кроме расширенного сопровождения LTS-веток ядра ассоциация OpenELA занимается поддержанием репозитория с пакетами, который можно использовать в качестве основы для создания дистрибутивов, полностью бинарно совместимых с Red Hat Enterprise Linux, идентичных по поведению (на уровне ошибок) с RHEL и пригодных для использования в качестве замены RHEL. Репозиторий поддерживается совместными усилиями команд разработчиков RHEL-совместимых дистрибутивов Rocky Linux, Oracle Linux и SUSE Liberty Linux, и включает пакеты, необходимые для формирования дистрибутивов, совместимых с ветками RHEL 8 и 9 (в планах RHEL 7). Репозиторий OpenELA занял место репозитория git.centos.org, поддержание которого было прекращено компанией Red Hat.

Разработчиками ядра продолжается сопровождение следующих longterm-веток ядра Linux:

6.6 — до декабря 2026 г. (используется в Ubuntu 24.04).

6.1 — до декабря 2026 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 12 и main ветке OpenWRT).

5.15 — до октября 2026 г. (используется в Ubuntu 22.04, Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 7 и OpenWRT 23.05).

5.10 — до декабря 2026 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 11, Android 12 и OpenWRT 22).

5.4 — до декабря 2025 г. (используется в Ubuntu 20.04 LTS и в Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 6)

4.19 — до декабря 2024 г. + поддержка в рамках SLTS (используется в Debian 10 и в Android 10).

Отдельно на базе ядер 4.4, 4.19, 5.10 и 6.1 организацией Linux Foundation предоставляются ветки SLTS (Super Long Term Support), которые сопровождается отдельно и поддерживаются 10-20 лет. Сопровождение SLTS-веток осуществляется в рамках проекта Civil Infrastructure Platform (CIP), в котором участвуют такие компании, как Toshiba, Siemens, Renesas, Bosch, Hitachi и MOXA, а также вовлечены мэйнтейнеры LTS-веток основного ядра, разработчики Debian и создатели проекта KernelCI. Ядра SLTS ориентированы на применение в технических системах гражданской инфраструктуры и в важных промышленных системах.



Источник: opennet.ru