Ролевой экшен Enotria: The Last Song выйдет в августе, но только не на Xbox Series

Миланская студия Jyamma Games представила новый геймплейный трейлер своего солнечного ролевого экшена Enotria: The Last Song. Разработчики сдержали обещание, данное ими в конце прошлого месяца, и объявили в рамках презентации Future Games Show точную релиза проекта. Источник изображения: Jyamma Games
Источник: 3dnews.ru
Миланская студия Jyamma Games представила новый геймплейный трейлер своего солнечного ролевого экшена Enotria: The Last Song. Разработчики сдержали обещание, данное ими в конце прошлого месяца, и объявили в рамках презентации Future Games Show точную релиза проекта. Источник изображения: Jyamma Games