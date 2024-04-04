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Rosa Fresh 12.5

Представлена новая версия бесплатного дистрибутива Rosa Fresh 12.5. Список изменений:

  • Ядро Linux 6.6, поддерживаются 5.10, 5.15 и 6.1
  • MESA 23.3
  • Драйвера Nvidia-550 в репозитории. Ветки 340, 390 и 470 по-прежнему доступны.
  • Новый индикатор обновлений позволяет теперь ограничивать доступ к установке обновлений в режимах: запрос пароля администратора, запрос пароля только для пользователей и без пароля.
  • Отремонтирована авторазметка при установке на шифрованные диски, добавлена поддержка TPM2.
  • Добавлена работа с принтерами и сканерами по IPP Everywhere.

Источник: linux.org.ru

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