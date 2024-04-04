Представлена новая версия бесплатного дистрибутива Rosa Fresh 12.5. Список изменений:
- Ядро Linux 6.6, поддерживаются 5.10, 5.15 и 6.1
- MESA 23.3
- Драйвера Nvidia-550 в репозитории. Ветки 340, 390 и 470 по-прежнему доступны.
- Новый индикатор обновлений позволяет теперь ограничивать доступ к установке обновлений в режимах: запрос пароля администратора, запрос пароля только для пользователей и без пароля.
- Отремонтирована авторазметка при установке на шифрованные диски, добавлена поддержка TPM2.
- Добавлена работа с принтерами и сканерами по IPP Everywhere.
Источник: linux.org.ru