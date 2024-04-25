Росфинмониторинг и банки научились отслеживать связи между банковскими операциями и криптовалютой

ЦБ, Росфинмониторинг и пять крупных банков запустили тестирование в пилотном режиме нового сервиса «Знай своего криптоклиента», который позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами, пишет РБК со ссылкой на доклад Ильи Бушмелева, директора по управлению портфелем проектов компании «Иннотех», на форуме «Актуальные вопросы ПОД/ФТ», организованном Росфинмониторингом. Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru