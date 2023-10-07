Росгидромет получит 1,6 млрд руб. на поддержку работоспособности суперкомпьютера и развитие отечественной системы метеопрогнозов для авиации

Как сообщает РБК, в 2024–2026 гг. Росгидрометцентр получит 1,6 млрд руб. на поддержку работы суперкомпьютера и работающую на его основе систему зональных прогнозов для отечественной авиации, которая заменит зарубежную систему SADIS зональных прогнозов. В конце февраля 2023 года Россию отключили от этой системы, но через несколько дней заработала отечественная альтернатива. SADIS (Secure Aviation Data Information Service) работает под эгидой Международной организации гражданской авиации (ICAO), а её оператором является Великобритания. Система предоставляет метеопрогнозы по целому ряду параметров и применяется в 116 странах для международной аэронавигации. Российские авиаперевозчики и представители власти заявляют, что отключение не вызвало проблем для отрасли. Российские авиакомпании и ранее не пользовались SADIS в чистом виде, получая информацию и от структур Росгидромета, но SADIS была экономически выгоднее, поскольку лучше учитывала расход топлива и полётное время.

Источник: 3dnews.ru