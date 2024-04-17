Роскомнадзор заблокировал сайты хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам хостинг-провайдеров Amazon Web Services и GoDaddy, о чём сообщил на собственном сайте. Ранее были заблокированы сайты Kamatera, WPEngine, HostGator, Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos и DigitalOcean. Источник изображений: Роскомнадзор

Источник: 3dnews.ru