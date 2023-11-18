Роскомнадзору разрешили блокировать сайты с информацией о VPN и других методах обхода блокировок

Правительство России утвердило 14 ноября изменения в постановление о Едином реестре запрещённой информации, наделяющие Роскомнадзор полномочиями вносить в него сайты, содержащие информацию о методах и способах обхода блокировок других онлайн-ресурсов. Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования нормативных правовых актов. Источник изображения: Роскомнадзор

Источник: 3dnews.ru