«Роскосмос» начал испытания ракетного двигателя на перекиси водорода

В НИИ машиностроения, который входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения под управлением НПО Энергомаш госкорпорации «Роскосмос», начались испытания ракетного двигателя для перспективного пилотируемого космического корабля, работающего на перекиси водорода. Для НИИ машиностроения этот вид топлива является совершенно новым, поэтому подготовка к испытаниям идёт с особыми предосторожностями. Примерно так выглядят огневые испытания любого ракетного двигателя. Источник изображения: NASA

Источник: 3dnews.ru