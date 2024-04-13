«Роскосмос» потратит 600 млрд рублей на создание сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну и Марс

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в минувшую пятницу поделился планами «Роскосмоса» на 2024 год и ближайшие несколько лет, пишет агентство «Интерфакс». Эти планы включают в себя создание сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну и Марс, а также разработку конверсионной сверхлёгкой ракеты-носителя «Старт-1М». Источник изображения: «Роскосмос»

Источник: 3dnews.ru