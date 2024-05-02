Российская Caviar представила электровелосипед Herzog с золотыми деталями и ценой $44 000

Российский производитель эксклюзивной электроники и аксессуаров Caviar представил электровелосипед Herzog, некоторые детали которого изготовлены из 18-каратного золота. Дизайн Herzog построен на базе горного электровелосипеда Porsche eBike Cross 3rd Gen, созданного Porsche в сотрудничестве с ROTWILD. Он оснащён мощным двигателем Shimano и способен развивать скорость до 25 км/ч. Источник изображений: Caviar

Источник: 3dnews.ru