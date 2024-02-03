Российская компания Softlogic выпустит ИИ-решения на китайских чипах Sophgo

Китайская компания Sophgo, по сообщению газеты «Ведомости», заключила первый контракт на поставки в Россию своих тензорных ИИ-процессоров. Партнёром стала российская фирма Softlogic, которая будет выступать в том числе в качестве дистрибьютора. О том, что Sophgo присматривается к российскому рынку, стало известно в конце января 2024-го. Предприятие из КНР намерено официально отгружать в РФ тензорные процессоры для нейронных сетей, а также CPU собственной разработки на основе RISC-V. Как теперь сообщается, Sophgo и Softlogic заключили соглашение ещё в 2023 году, но информация об этом не раскрывалась по условиям партнёрства.

Источник: 3dnews.ru