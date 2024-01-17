Российские физики придумали, как создавать треугольные и прямоугольные лазерные импульсы — это улучшит управление квантовыми схемами

Считается, что в обычных световых импульсах напряженность электромагнитного поля меняется со временем по синусоиде. Другие формы поля считались невозможными, пока недавно российские физики не предложили теоретический подход, меняющий правила игры. Открытие позволит формировать световые импульсы треугольной или прямоугольной формы, что привнесёт много нового в работу схем квантовых компьютеров. Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews

Источник: 3dnews.ru