Российские компании ряда отраслей продолжают использовать продукты SAP из-за отсутствия полноценной альтернативы

Представители ряда крупных российских компаний, как сообщает РБК, в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде заявили об отсутствии полноценной альтернативы продуктам немецкой компании SAP. Поэтому переход на отечественные ERP-решения серьёзно затруднён. SAP покинула российский рынок и 20 марта 2024 года закрыла пользователям в РФ доступ к своим облачным сервисам. По оценкам, к концу 2023 года на отечественные аналоги софта SAP перешли только 15–20 % российских компаний. Многие российские компании, которые применяют ERP-системы SAP, не готовы отказываться от их использования. Дело в том, что переход на отечественное ПО сопряжён с огромными временными и финансовыми затратами. Кроме того, возникают вопросы, касающиеся функциональности.

Источник: 3dnews.ru