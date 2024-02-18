Российские производители оборудования для ЦОД расширяют ассортимент, но со сложными технологиями пока проблема

На российском рынке серверов и серверного оборудования произошли значительные изменения, как в предложении, так и в предпочтениях потребителей, связанные с уходом зарубежных вендоров на фоне роста спроса на вычислительные мощности среди представителей бизнеса, пишет в колонке для Forbes вице-президент по перспективным направлениям OCS Distribution. Отечественные компании быстро наладили сборку серверов и серверного оборудования из иностранных и российских комплектующих, а часть стала наращивать выпуск собственных комплектующих и даже расширять ассортимент. Тем не менее, производители пока предпочитают выпускать простые ходовые модели, обходя стороной технологически сложные решения. На рынок пришли игроки из дружественных стран, в том числе из Китая, но им пока не удалось отвоевать заметную долю.

Источник: 3dnews.ru