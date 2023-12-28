Российские учёные приблизили архитектуру нейросети к строению мозга — это сделало её на 20 % умнее

Хотя компьютеры, программы и нейросети в ряде задач абсолютно превосходят человеческий мозг, они всё так же далеки от копирования его структуры и принципов работы. Мозг — это тонкая материя, точное программно-аппаратное воспроизведение которой если и произойдёт, то ещё совсем не скоро. Российские учёные предложили способ ещё немного приблизиться к этой мечте, добавив в нейросеть аналоги важных вспомогательных клеток мозга. Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews

Источник: 3dnews.ru