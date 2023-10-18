Российские власти рассматривают возможность создания платформы для разработки ПО на базе нейросетей

Совет Федерации предложил Минцифры создать за счёт бюджета государственную платформу развития искусственного интеллекта для предоставления разработчикам доступа к вычислительной инфраструктуре и данным для развития программного обеспечения на базе нейросетей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru