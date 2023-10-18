ProHoster > Блог > Новости интернета > Российские власти рассматривают возможность создания платформы для разработки ПО на базе нейросетей

Российские власти рассматривают возможность создания платформы для разработки ПО на базе нейросетей

Совет Федерации предложил Минцифры создать за счёт бюджета государственную платформу развития искусственного интеллекта для предоставления разработчикам доступа к вычислительной инфраструктуре и данным для развития программного обеспечения на базе нейросетей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Источник изображения: Pixabay
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий