Российских космонавтов высадят на Луну в следующем десятилетии

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва представила план по освоению Луны, который предполагает отправку российских космонавтов на спутник Земли в период с 2031 по 2040 годы. План представили в рамках пленарного заседания 15-й Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полёты в космос», которая прошла в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Источник изображения: Guillaume Preat / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru