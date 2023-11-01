Российский антишпионский смартфон «Р-ФОН» официально представят 14 декабря

Стало известно, что компания «Рутек» официально представит российский антишпионский смартфон «Р-ФОН», работающий под управлением отечественной операционной системы «РОСА Мобайл», 14 декабря 2023 года. Следить за мероприятием в режиме онлайн можно будет на сайте производителя устройства АО «Рутек», а также на странице НТЦ «ИТ Роса», являющегося разработчиком программной платформы. Источник изображения: Telegram

Источник: 3dnews.ru