Российский центр компетенций по импортозамещению отказался инвестировать в два проекта на базе Java

По информации из Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (директор ЦКИТ — Илья Массух), из дорожной карты «Новое общесистемное ПО», работы по которой финансируются государством, исключены два проекта, связанных с языком Java:

Исключен проект «Доверенный репозитарий Java компонент», который компания «Бизнес коммуникации» должна была делать в интересах Центробанка. Стоимость проекта оценивается в 97 млн руб. В результате его реализации должна была появиться доверенная среда разработки и исполнения Java SE на базе проекта с открытым исходным кодом OpenJDK.

Исключен проект сервера приложений Java Libercat. Данный проект базируется на Apache Tomcat, поставляется в формате веб-сервера (TomCat) и сервера приложений в спецификации Jacarta EE (TomEE+). Его должна была реализовать компания «Белсофт» под торговой маркой AxiomJDK. Стоимость реализации проекта — 80 млн руб.

Причина исключения данных проектов из дорожной карты — отказ от бюджетного финансирования. По мнению экспертов, программные продукты для стека Java Enterprise Edition (Java EE) в настоящее время являются довольно устаревшей технологией. С другой стороны, эксперты соглашаются, что вышеперечисленные продукты имеет многомиллионную аудиторию в изначальных СПО-проектах. Для пользователей нет смысла переходить на новый продукт, к которому не сформировано доверие, особенно учитывая тот факт, что на рынке существует множество альтернативных СПО-решений.

Отказ от реализации обоих проектов на базе Java поможет сэкономить 177 млн руб.

Источник: linux.org.ru